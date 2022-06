(Di lunedì 20 giugno 2022) AGI -rimaste ferite, di cui una in maniera grave,unascoppiata nella notte a Torre dell'Orso (Lecce) e finita a coltellate. Sul posto, intorno alle 2,dovuti intervenire i sanitari del 118 per soccorrere i feriti. Sul postogiunti anche i carabinieri di Lecce. Iferitistati trasportati in ospedale. Uno di loro e' in codice rosso a causa della gravita' delle lesioni riportate. I Carabinieri conducono le indagini.

Pubblicità

sulsitodisimone : Quattro persone sono state accoltellate durante rissa nel Leccese - veneziatoday : Incidente tra quattro auto a Quarto d'Altino, due persone ferite - Trmtv : Bari, incidente stradale sulla Statale 16 a San Giorgio: quattro persone ferite - filipporiccio1 : @Iannis2003 @micheleboldrin @pieromenno In base a quale pensiero magico quattro persone che si incontrano prima del… - baritoday : Incidente sulla Statale 16 a San Giorgio, cinque veicoli coinvolti: quattro persone ferite -

AGI - Agenzia Italia

sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 16 di Bari in direzione nord, all'altezza dello svincolo per San Giorgio. Secondo le informazioni ...Ad oggi esistonotipologie di Expo: World Expos, Specialized Expos, Horticultural Expos e ... la relazione tra territorio eè, come logica conseguenza, una delle più grandi sfide del ... Quattro persone sono state accoltellate durante rissa nel Leccese AGI - Quattro persone sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave, durante una rissa scoppiata nella notte a Torre dell'Orso (Lecce) e finita a coltellate. Sul posto, intorno alle 2, sono dovuti ...Tragedia a Mulegè, in Messico, sul set della serie “The Chosen One” targata Netflix. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, due membri del cast hanno perso la vita a causa di un incidente ...