Nuoto, Mondiali Budapest 2022: Razzetti entra in finale dei 200 farfalla con il settimo tempo. Fuori Carini (Di lunedì 20 giugno 2022) Buona prova di Alberto Razzetti nella semifinale dei 200 farfalla ai Mondiali di Nuoto 2022. Nella piscina della Duna Arena di Budapest (Ungheria) l'azzurro classe chiuso la sua gara in 1:54.87, tempo che gli vale il settimo tempo assoluto e dunque l'accesso alla finale (in programma domani alle ore 18:54). Davvero molto buona la prestazione di Razzetti, che ha dunque riscattato parzialmente la delusione dei 400 misti, gara in cui l'azzurro ha mancato l'accesso alla finale. Niente da fare invece purtroppo per l'altro azzurro Giacomo Carini. Il nativo di Piacenza ferma il tempo sull'1:55.74, crono che non basta per restare tra i ...

