Michele Morrone e Can Yaman: “cosa non si farebbe per un pò di hipe” (Di lunedì 20 giugno 2022) Michele Morrone e Can Yaman insieme sui social. Il web contro l’attore e stilista italiano La notte brava di Michele Morrone e Can Yaman fa il giro del web. Yaman, testimonial del brand Dolce e Gabbana ha infatti assistito alla sfilata di Domenico e Stefano in prima fila insieme a Morrone, protagonista del film ‘365 Giorni’. Una MFW ricca di personaggi e volti noti della musica, del cinema e dei social network che ha fatto discutere media e addetti ai lavori. Lo scatto di Morrone e Yaman, nello specifico, ha scatenato polemiche sui social per via della presunta “fame di fama” dell’attore e stilista italiano. Anche la regina del gossip Deianira Marzano non ha risparmiato le critiche a Michele ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 giugno 2022)e Caninsieme sui social. Il web contro l’attore e stilista italiano La notte brava die Canfa il giro del web., testimonial del brand Dolce e Gabbana ha infatti assistito alla sfilata di Domenico e Stefano in prima fila insieme a, protagonista del film ‘365 Giorni’. Una MFW ricca di personaggi e volti noti della musica, del cinema e dei social network che ha fatto discutere media e addetti ai lavori. Lo scatto di, nello specifico, ha scatenato polemiche sui social per via della presunta “fame di fama” dell’attore e stilista italiano. Anche la regina del gossip Deianira Marzano non ha risparmiato le critiche a...

Pubblicità

LediSperanza : RT @cyfanpage_ita: Sulle note di Jack Harlow un pubblico entusiasta era composto anche di star nazionali e internazionali come Lucas Jagger… - EHavivy : Tutte le celebrità alla Milano Fashion Week. Una parata di celebrità nostrane e non anche da Dolce & Gabbana, dove… - elirezaeii : RT @cyfanpage_ita: Sulle note di Jack Harlow un pubblico entusiasta era composto anche di star nazionali e internazionali come Lucas Jagger… - CapezzutoF : RT @cyfanpage_ita: Sulle note di Jack Harlow un pubblico entusiasta era composto anche di star nazionali e internazionali come Lucas Jagger… - NDarghahi : RT @cyfanpage_ita: Sulle note di Jack Harlow un pubblico entusiasta era composto anche di star nazionali e internazionali come Lucas Jagger… -