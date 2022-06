Messico, tragedia sul set di Netflix: morti due attori. Ed è subito polemica per la logistica scadente (Di lunedì 20 giugno 2022) tragedia sul set di quella che doveva essere la nuova serie di Netflix, ‘The Chosen One”. È successo a Mulegè, in Messico. L’incidente ha causato la morte di due attori. Le riprese sono state subito sospese. Idi due hanno perso la vita a causa di un incidente stradale. Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar (conosciuto come Paco Mufote), secondo quanto riportano i media locali, si legge su The Hollywood Report, si trovavano a bordo su un furgone. Che si è ribaltato in un’area deserta dove era stato allestito il set. Oltre ai due attori sono rimaste ferite altre sei persone. tragedia sul set di Netflix: morti due attori Gli amici degli attori, secondo quanto riferisce The Daily Best, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022)sul set di quella che doveva essere la nuova serie di, ‘The Chosen One”. È successo a Mulegè, in. L’incidente ha causato la morte di due. Le riprese sono statesospese. Idi due hanno perso la vita a causa di un incidente stradale. Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar (conosciuto come Paco Mufote), secondo quanto riportano i media locali, si legge su The Hollywood Report, si trovavano a bordo su un furgone. Che si è ribaltato in un’area deserta dove era stato allestito il set. Oltre ai duesono rimaste ferite altre sei persone.sul set didueGli amici degli, secondo quanto riferisce The Daily Best, ...

