La commessa di un negozio di Udine ha trovato un borsello con 900 euro e l' ha restituito

(Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - Perde uncon 900e lo ritrova grazie alla collaborazione di unae dei Carabinieri. Il fatto - di cui scrive Il Messaggero veneto - è avvenuto all'interno delTigotà di Cividale del Friuli (Ud). Durante il lavoro una collaboratrice della catena specializzata in prodotti di cosmesi ha risul pavimento del punto vendita undi colore nero con all'interno la cifra considerevole di 900. Dopo averlo aperto la ragazza si è resa conto però che non c'erano i documenti per poter identificare il proprietario. I tentativi di rintracciare la persona che aveva smarrito ilcercandola all'interno dello store sono stati vani e la giovane, finito il turno, è andata nella locale caserma dei Carabinieri ...

CIVIDALE. Perde un borsello con 900 euro e lo ritrova grazie alla collaborazione di una commessa e dei Carabinieri. Il fatto è avvenuto all'interno del negozio Tigotà di Cividale del Friuli di via Sanguarzo. Durante il lavoro una collaboratrice della catena specializzata in prodotti di cosmesi ha rinvenuto sul pavimento del punto vendita un borsello di colore nero con all'interno la cifra considerevole di 900 euro. Dopo averlo aperto la ragazza si è resa conto però che non c'erano i documenti per poter identificare il proprietario. I tentativi di rintracciare la persona che aveva smarrito il borsello cercandola all'interno dello store sono stati vani e la giovane, finito il turno, è andata nella locale caserma dei Carabinieri. Nonostante non ci fossero documenti insieme al denaro, la ragazza ha consegnato tutto ai carabinieri ai quali si era rivolta una sessantenne che aveva smarrito i soldi.