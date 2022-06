GUIDA TV 20 GIUGNO 2022: UN LUNEDÌ SERA TRA WONDER, L’ISOLA DEI FAMOSI E REPORT (Di lunedì 20 giugno 2022) Cosa vedere questa SERA in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: WONDER – Film Rai2 ore 21.20: 911 1°Tv – Serie-Tv Rai3 ore 21.20: REPORT – Inchieste Rete4 ore 21.25: Quarta Repubblica – Talk Show Canale5 ore 21.30: L’ISOLA dei FAMOSI – Reality Italia1 ore 21.25: Chicago P.D. 1°Tv – Serie-Tv La7 ore 21.15: Yellowstone – Serie-Tv Tv8 ore 21:30: Gomorra: La Serie – Serie-Tv Nove ore 21.35: Men in Black 2 – Film I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.25: Via delle Storie – Talk Show Rai2 ore 22.10: 911: Lone Star 1°Tv – Serie-Tv Rai3 ore 23.15: Il Fattore Umano – Rubrica Rete4 ore 00.55: Pensa in ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 20 giugno 2022) Cosa vedere questain tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. I PROGRAMMI DI PRIMATA Rai1 ore 21.25:– Film Rai2 ore 21.20: 911 1°Tv – Serie-Tv Rai3 ore 21.20:– Inchieste Rete4 ore 21.25: Quarta Repubblica – Talk Show Canale5 ore 21.30:dei– Reality Italia1 ore 21.25: Chicago P.D. 1°Tv – Serie-Tv La7 ore 21.15: Yellowstone – Serie-Tv Tv8 ore 21:30: Gomorra: La Serie – Serie-Tv Nove ore 21.35: Men in Black 2 – Film I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZATA Rai1 ore 23.25: Via delle Storie – Talk Show Rai2 ore 22.10: 911: Lone Star 1°Tv – Serie-Tv Rai3 ore 23.15: Il Fattore Umano – Rubrica Rete4 ore 00.55: Pensa in ...

