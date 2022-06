Francia, Macron senza maggioranza. I nuovi numeri dell'Assemblea Nazionale - Esteri - quotidiano.net (Di lunedì 20 giugno 2022) Legislative in Francia, la rivincita di Marine Le Pen Parigi, 20 giugno 2022 - I ballottaggi delle elezioni legislative in Francia puniscono Emmanuel Macron e rivoluzionano l'Assemblée Nationale, ora ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Legislative in, la rivincita di Marine Le Pen Parigi, 20 giugno 2022 - I ballottaggie elezioni legislative inpuniscono Emmanuele rivoluzionano l'Assemblée Nationale, ora ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Sconfitta storica per #Macron in #Francia. Vittoria di Marine Le Pen che decuplica i seggi passando dagli 8 attuali… - Giorgiolaporta : In #Francia la ministra della Salute #Bourguignon del partito di #Macron viene sconfitta dalla candidata di Marine… - Giorgiolaporta : #Francia: #Macron sconfitto, Le Pen decuplica i seggi. La volevano fuori dalla #politica, ma #LePen is on the table… - annamariadirodi : RT @TgLa7: #Francia, #Macron perde maggioranza assoluta, tallonato da Melenchon.vMarine Le Pen decuplica i deputati, passa da 8 ad almeno 75 - GabrieleErta : RT @Giorgiolaporta: Sconfitta storica per #Macron in #Francia. Vittoria di Marine Le Pen che decuplica i seggi passando dagli 8 attuali seg… -