F1, George Russell: “Miglioramenti in Canada? Purtroppo una rondine non fa primavera…” (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Gran Premio del Canada ha consegnato alla Mercedes uno dei fine settimana migliori della propria annata. Lewis Hamilton ha concluso al terzo posto la gara vinta da Max Verstappen, mentre George Russell ha tagliato il traguardo al quarto posto. Finalmente la scuderia di Brackley è giunta alla svolta tecnica della stagione? Secondo quanto spiegato dal giovane talento nativo di King’s Lynn, non è tutto oro quello che è luccicato sotto il sole di Montreal. “Con la W13, quando risolviamo un problema se ne verifica subito un altro di natura differente. Il porpoising è stato risolto, ma poi quando abbassiamo l’altezza della monoposto colpiamo il terreno in modo molto aggressivo. Al momento non sembra esserci un vero punto di forza”. Le sue parole riportate da motorsport.com. L’inglese prosegue nel suo racconto: “Per quanto ci riguarda, ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Gran Premio delha consegnato alla Mercedes uno dei fine settimana migliori della propria annata. Lewis Hamilton ha concluso al terzo posto la gara vinta da Max Verstappen, mentreha tagliato il traguardo al quarto posto. Finalmente la scuderia di Brackley è giunta alla svolta tecnica della stagione? Secondo quanto spiegato dal giovane talento nativo di King’s Lynn, non è tutto oro quello che è luccicato sotto il sole di Montreal. “Con la W13, quando risolviamo un problema se ne verifica subito un altro di natura differente. Il porpoising è stato risolto, ma poi quando abbassiamo l’altezza della monoposto colpiamo il terreno in modo molto aggressivo. Al momento non sembra esserci un vero punto di forza”. Le sue parole riportate da motorsport.com. L’inglese prosegue nel suo racconto: “Per quanto ci riguarda, ...

