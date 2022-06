Eurovision 2023, l’appello della Kalush Orchestra contro la revoca all’Ucraina: “Date tempo a Kiev di organizzare in sicurezza l’evento” – VIDEO (Di lunedì 20 giugno 2022) La Kalush Orchestra alza la voce. Dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest dello scorso maggio, sulle note e sul ritmo travolgente di Stefania, un appello social di Oleh Psjuk, cantante del gruppo, ha scosso il panorama musicale internazionale. Una dichiarazione precisa e mediaticamente appariscente: dare tempo a Kiev di soddisfare le condizioni necessarie per allestire la kermesse in sicurezza nel 2023. Una richiesta che profuma di normalità – in un Paese che da mesi ha dimenticato la quotidianità –, ma che si scontra con il recente comunicato stampa dell’Ebu (European Broadcasting Union), che ha ufficializzato l’impossibilità di ospitare l’evento in Ucraina a causa della guerra e ha subito intensificato i contatti con la Bbc, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Laalza la voce. Dopo la vittoria dell’Song Contest dello scorso maggio, sulle note e sul ritmo travolgente di Stefania, un appello social di Oleh Psjuk, cantante del gruppo, ha scosso il panorama musicale internazionale. Una dichiarazione precisa e mediaticamente appariscente: daredi soddisfare le condizioni necessarie per allestire la kermesse innel. Una richiesta che profuma di normalità – in un Paese che da mesi ha dimenticato la quotidianità –, ma che si scontra con il recente comunicato stampa dell’Ebu (European Broadcasting Union), che ha ufficializzato l’impossibilità di ospitarein Ucraina a causaguerra e ha subito intensificato i contatti con la Bbc, ...

