C'erano una volta i "ricchi scemi": ma all'improvviso sono scomparsi tutti, gli uni e gli altri, perché in giro non si scorge danaro volteggiare nel vuoto pneumatico e pure le impuni sciocchezze d'un ...... nel 2011 Ecco i migliori in scadenza in Serie A nel 2022 : FRANCK KESSIÉ (Milan) PAULO DYBALA (Juventus) ANDREA(Torino) ALESSIO ROMAGNOLI (Milan) LUIZ FELIPE (Lazio) FEDERICO... Da Bernardeschi a Belotti: parametri zero, fascino in crisi Occasioni d’oro e operazioni da valutare con cura: tanti giocatori ancora senza casa nel calcio che comincia a riflettere su se stesso ...Le prime tre gare di Nations League hanno mostrato talenti in crescita pescati anche in serie B. Il ct vuole insistere su questa strada per puntare alla ...