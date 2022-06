(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – A partire dal 2020, il legislatore ha messo in campo una serie di misure volte a mitigare gli effetti della pandemia nei confronti degli Enti Locali. Con specifico riguardo all’Imposta dii provvedimenti emanati dal Legislatore, con la specifica dei fondi stanziati e delle annualità di riferimento, sono stati per il 2020: 310 milioni di euro, per il 2021: 350 milioni di euro e per il 2022: 150 milioni di euro. E’ quanto segnala loin un rapporto elaborato per l’Adnkronos, spiegando che pur essendo stanziamenti comprensivi anche delle somme da ristorare a Roma Capitale e ai Comuni che applicano il contributo di sbarco, entrambe fattispecie non analizzate nel presente lavoro, in taluni casi potrebbero essersi verificate situazioni di “extra-gettito” derivanti da somme ristorate superiori...

Pubblicità

telodogratis : Csel: a Milano, Firenze e Venezia più ristori rispetto a perdite tassa di soggiorno - TV7Benevento : Csel: a Milano, Firenze e Venezia più ristori rispetto a perdite tassa di soggiorno - - ledicoladelsud : Csel: a Milano, Firenze e Venezia più ristori rispetto a perdite tassa di soggiorno - fisco24_info : Csel: a Milano, Firenze e Venezia più ristori rispetto a perdite tassa di soggiorno: (Adnkronos) - A partire dal 20… - LocalPage3 : Csel: a Milano, Firenze e Venezia più ristori rispetto a perdite tassa di soggiorno -

Adnkronos

E' quanto segnala loin un rapporto elaborato per l'Adnkronos, spiegando che pur essendo ... Analizzando i 3 principali comuni, Firenze e Venezia, che sono stati maggiormente penalizzati ......Studi Enti Locali () elaborato per l'Adnkronos . Nei primi 10 comuni in ordine decrescente di incasso si registrano alcuni cambiamenti, al di là dei primi 3 posti che rimangono occupati da,... Csel: a Milano, Firenze e Venezia più ristori rispetto a perdite tassa di soggiorno E' quanto segnala lo Csel in un rapporto elaborato per l'Adnkronos ... Analizzando i 3 principali comuni Milano, Firenze e Venezia, che sono stati maggiormente penalizzati dalla perdita di ...A metterlo in evidenza è un rapporto elaborato dallo Centro Studi Enti Locali (Csel) per l’Adnkronos che per osservare nel dettaglio l’impatto pandemico nelle diverse tipologie di città italiane, ha ...