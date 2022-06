Covid oggi Calabria, 447 contagi e 4 morti: bollettino 20 giugno (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 447 i nuovi contagi da Covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 20 giugno. Si registrano inoltre altri 4 morti. 2.354 i tamponi effettuati, +237 guariti, 2.648 il totale dei decessi nella regione. Il bollettino, inoltre, registra +206 attualmente positivi, -5 ricoveri (per un totale di 134) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 7). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 447 i nuovidainsecondo ildi, 20. Si registrano inoltre altri 4. 2.354 i tamponi effettuati, +237 guariti, 2.648 il totale dei decessi nella regione. Il, inoltre, registra +206 attualmente positivi, -5 ricoveri (per un totale di 134) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 7). L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Corriere : Pregliasco: «Fisiologico rialzo dei casi. Meglio che i fragili mantengano la mascherina» - RobertoBurioni : Parte la sperimentazione clinica di un farmaco basato sulla stessa tecnologia dei vaccini anti-COVID per la cura di… - RobertoBurioni : COVID-19 ci ha mostrato nel modo più brutale quanto la scienza può rivoluzionare la nostra vita. Oggi su… - Io30820652 : RT @SicilianoSum: Altri due positivi alla #COVID in ufficio. Quota 4 per oggi. Sembra che in ufficio l'unico che non abbia mai preso la #CO… - michele_spo : @ettoreb74 @Il_Marchese_Ant @Patriziapattys Finché la maggioranza dei Paesi farà come gli pare, senza puntare ad er… -