Concorso Agenzia Dogane 2021 | 40 dirigenti | ultime novità

aggiornamento del 20/06/2022: Con la Determinazione direttoriale numero 252490/RU, l'ADM ha nominato il Consorzio Digicontest quale società aggiudicatrice della gestione triennale dei concorsi pubblici, sia per il personale dirigenziale che per il personale non dirigenziale, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per un importo pari a 12 milioni di euro oltre Iva. Sarà quindi Digicontest a gestire il Concorso Agenzia Dogane 2021 per 40 dirigenti, nonché quelli dei prossimi tre anni. Scarica la determina *aggiornamento del 06/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 maggio 2022 è stato pubblicato l'avviso relativo alla riapertura dei termini per partecipare al Concorso Agenzia Dogane

