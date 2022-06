Come sempre l'azzeccagarbugli del popolo congela tutto. E Di Maio vince (Di lunedì 20 giugno 2022) Né espulsione né sfiducia, il ministro viene solo censurato per le sue critiche. E scompare anche la richiesta di un voto parlamentare sulle armi all'Ucraina. L'ammuina 5 stelle Come ultimo esempio dello sfarinamento del quadro politico Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 giugno 2022) Né espulsione né sfiducia, il ministro viene solo censurato per le sue critiche. E scompare anche la richiesta di un voto parlamentare sulle armi all'Ucraina. L'ammuina 5 stelleultimo esempio dello sfarinamento del quadro politico

Pubblicità

LinoGuanciale : I rifugiati hanno diritto a essere protetti. Chiunque essi siano, da qualsiasi luogo provengano, sempre. Non esist… - AlexBazzaro : Quella tra Conte e Di Maio è una sceneggiata ad uso interno. Provano a ringalluzzire i pochi elettori rimasti e all… - Pontifex_it : Abbiamo bisogno, anche come Chiesa, di sognare, abbiamo bisogno dell’entusiasmo, abbiamo bisogno dell’ardore dei gi… - infoitsport : Fabian-Napoli è sempre più rottura: la Premier come via di fuga, la Juve osserva - deidarts : @g0thyuno Ho detto di riferire che se vuole chiedermi qualcosa può farlo sempre se riesce a non frignare come al so… -