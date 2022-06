Caldo torrido, nuova ondata sull’Italia: fino a 43 gradi (Di lunedì 20 giugno 2022) Altro che attenuazione del Caldo. Mentre l’Italia affronta una siccità senza precedenti, arriva il terzo e durissimo anticiclone africano dell’estate 2022. Fiumi e laghi ai minimi. Bollino rosso da Torino a Bolzano. A rischio il 50% degli allevamenti e il 30% dei raccolti agricoli. Le previsioni meteo non lasciano speranze. A partire da questo lunedì 20 giugno comincia una settimana fra le più calde di sempre per il mese di giugno. Ma anche in assoluto, per ciò che riguarda la stagione estiva. Si attendono punte di 38 gradi in Valle Padana e fino a 43 gradi nel Foggiano, così come nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Antonio Sanò, direttore e fondatore di ilMeteo.it avvisa che il Caldo colpirà per primo il Nord. Seguirà poi il Centro e infine anche il Sud. Foto Ansa/Giuseppe LamiNel ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 20 giugno 2022) Altro che attenuazione del. Mentre l’Italia affronta una siccità senza precedenti, arriva il terzo e durissimo anticiclone africano dell’estate 2022. Fiumi e laghi ai minimi. Bollino rosso da Torino a Bolzano. A rischio il 50% degli allevamenti e il 30% dei raccolti agricoli. Le previsioni meteo non lasciano speranze. A partire da questo lunedì 20 giugno comincia una settimana fra le più calde di sempre per il mese di giugno. Ma anche in assoluto, per ciò che riguarda la stagione estiva. Si attendono punte di 38in Valle Padana ea 43nel Foggiano, così come nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Antonio Sanò, direttore e fondatore di ilMeteo.it avvisa che ilcolpirà per primo il Nord. Seguirà poi il Centro e infine anche il Sud. Foto Ansa/Giuseppe LamiNel ...

