Calciomercato Cremonese: oltre Radu, si lavora per Chiriches e Sernicola (Di lunedì 20 giugno 2022) Calciomercato Cremonese: Non soltanto Radu dall’Inter, Braida lavora anche per portare a Cremona Chiriches e Sernicola La Cremonese continua il suo Calciomercato per arrivare alla salvezza alla prima stagione di Serie A. oltre a Radu, su cui è in prima fila, Alfred Pedullà ha indicato anche altri due nomi per il mercato di Braida. Si tratta di Chiriches del Sassuolo, con cui ha un discorso molto ben avviato e Sernicola, che verrà riscattato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022): Non soltantodall’Inter, Braidaanche per portare a CremonaLacontinua il suoper arrivare alla salvezza alla prima stagione di Serie A., su cui è in prima fila, Alfred Pedullà ha indicato anche altri due nomi per il mercato di Braida. Si tratta didel Sassuolo, con cui ha un discorso molto ben avviato e, che verrà riscattato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

