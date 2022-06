Biasin difende Dzeko | Valutare negativamente la sua stagione è follia

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Biasin prende le difese di #dzeko -

Sportevai.it

Non sono solo i possibili nuovi arrivi come Dybala o Lukaku o il probabile sacrificio di Skriniar a tener banco in casa Inter. Per Fabriziosta passando troppo velocemente il messaggio che si possa rinunciare a cuor leggero a Dzeko . La firma del quotidiano Libero scrive su twitter Scoppia la polemica sul web: 'Beh, considerando ...C'è chi loe chi lo critica ferocemente. Anche tra i giornalisti famosi c'è dualismo in merito alla posizione da prendere su Suning e la gestione dell' Inter . Se Fabriziola società ecco chi non ha problemi a schierarsi apertamente contro.. Inter, Biasin lo difende a spada tratta e scatena la polemica | Social