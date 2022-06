Zidane torna sulla testata a Materazzi | “non sono orgoglioso | ma fa parte del viaggio”

(Di domenica 19 giugno 2022) Zinedineè alla ricerca di una nuova panchina, continuano a circolare le notizietrattativa con il Psg. Il calciatore ex Juventus valuta il futuro ed è in piena corsa anche per il ruolo di Ct della nazionale francese. E’ riuscito a scrivere la storia del calcio, sia da calciatore che da allenatore. Il momento più basso è stato raggiunto con larifilata ain occasione della finale del Mondiale 2006 Italia-Francia, concluso con il trionfo azzurro. “Nondi quello che ho fatto, della, l’ho già detto. Ma fadel, non si può cambiare il passato. Anche nella vita di una persona, non tutto è fatto alla perfezione. Il rigore col cucchiaio? È stato tecnico, certamente, ma non ...

