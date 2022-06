(Di domenica 19 giugno 2022) Intervistato per i suoi 50 anni da Telefoot, Zinedineha parlato anche della finale persa ai mondiali del: "Non sonodi...

Calciomercato.com

" Il sogno di Mbappè era giocare nel Real Madrid'. Florentino Perez, presidente dei blancos,a parlare di Kylian Mbappè, attaccante del Psg ad un passo da Madrid prima del rinnovo coi ...è ...Il Psgalla carica per Massimiliano Allegri. Come riporta La Gazzetta dello Sport , con tanto di ... Infatti, l'esonero di Mauricio Pochettino è questione di ore, e la pistaper la panchina ... Zidane torna sulla testata a Materazzi nel 2006: 'Non ne vado orgoglioso, ma fa parte del percorso" Intervistato da TeleFoot, Zinedine Zidane è tornato a parlare della testata a Materazzi nella finale del Mondiale 2006 tra Italia e Francia. Le sue dichiarazioni. TESTATA A MATERAZZI – «Non sono ...Protagonista anche Allegri, finito sulle prime pagine per uno scatto al fianco del nuovo responsabile dell'area tecnica del PSG, Luis Campos ...