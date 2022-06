Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2022 ore 09:30 (Di domenica 19 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 19 GIUGNO 2022 ORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE AL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD CHE AL MOMENTO NON è PERCORRIBILE PER IL RIBALTAMENTO DI UN FURGONE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA A12 ALL’ALTEZZA DI FREGENE IN USCITA DA Roma SU VIA AURELIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MALAGROTTA E PALIDORO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA CODE A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE OSTIA CODE SU VIA DI PRATICA DA VIA ARNO A VIA PONTINA IN DIREZIONE Roma RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA LITORANEA TRA IL LIDO DI ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 19 GIUGNOORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE AL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD CHE AL MOMENTO NON è PERCORRIBILE PER IL RIBALTAMENTO DI UN FURGONE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA A12 ALL’ALTEZZA DI FREGENE IN USCITA DASU VIA AURELIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MALAGROTTA E PALIDORO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA CODE A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE OSTIA CODE SU VIA DI PRATICA DA VIA ARNO A VIA PONTINA IN DIREZIONERALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA LITORANEA TRA IL LIDO DI ...

Lavori in corso su via Pontina Il tratto interessato è compreso tra Roma Eur e Aprilia, in direzione Roma. Gli interventi di ...sospesi durante il fine settimana e nelle giornate di traffico intenso per agevolare la viabilità.

Rieti, il commissario Soccodato: 'Salaria, rotatoria in futuro esterna al percorso principale' ... soprattutto a quella del traffico proveniente da Roma, per accompagnare di più l'utente, ... Su Rieti gli interventi che più impattano con la viabilità sono i tre svincoli di interconnessione dalla ...