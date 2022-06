Uomini e Donne, Barbara De Santi dimenticatela così: eccola oggi, irriconoscibile (Di domenica 19 giugno 2022) L’ex concorrente del dating show di Maria De Filippi ha pubblicato uno scatto in cui risulta completamente cambiata. Sorpresi tutti i suoi fan. Scopriamo insieme la misteriosa trasformazione. E’ stata sicuramente una delle concorrenti più seguite e apprezzate dai telespettatori del Trono Over di Uomini e Donne. Il ricordo della donna è ancora forte, malgrado siano ormai trascorsi 2 anni dalla sua ultima apparizione nel salotto della De Filippi. La De Santi ha infatti molti follower che amano non perdersi nessun dettaglio della loro beniamina. Al riguardo un grande cambiamento del look ha interessato l’ex di UeD, ed i fan se ne sono accorti. Ma andiamo con ordine: durante le puntate a cui ha partecipato, la De Santi si è sempre distinta per la tenacia e lealtà alle proprie idee, aspetti che non le hanno sicuramente ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 19 giugno 2022) L’ex concorrente del dating show di Maria De Filippi ha pubblicato uno scatto in cui risulta completamente cambiata. Sorpresi tutti i suoi fan. Scopriamo insieme la misteriosa trasformazione. E’ stata sicuramente una delle concorrenti più seguite e apprezzate dai telespettatori del Trono Over di. Il ricordo della donna è ancora forte, malgrado siano ormai trascorsi 2 anni dalla sua ultima apparizione nel salotto della De Filippi. La Deha infatti molti follower che amano non perdersi nessun dettaglio della loro beniamina. Al riguardo un grande cambiamento del look ha interessato l’ex di UeD, ed i fan se ne sono accorti. Ma andiamo con ordine: durante le puntate a cui ha partecipato, la Desi è sempre distinta per la tenacia e lealtà alle proprie idee, aspetti che non le hanno sicuramente ...

Pubblicità

EnricoLetta : I 13 sindaci di città capoluogo eletti al primo turno sono tutti uomini. A conferma dell’anomalia della politica it… - Mov5Stelle : Siamo di fronte a un'emergenza drammatica con 2,3 miliardi di donne e uomini che affrontano i problemi legati alla… - pdnetwork : Ai #ballottaggi con donne e uomini competenti, seri, appassionati. Vogliamo città dove vivere meglio, lavorare e fa… - bachis_walter : @Cipster777 @LaVeritaWeb @franborgonovo Potrei anche non chiederglielo, è una vita che distinguo gli uomini dalle d… - claudio10599192 : @LyndonLXXVIII @repubblica Le donne in gamba cercano uomini in gamba: non certo energumeri che pensano ancora di co… -