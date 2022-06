Tyler Sanders | chi era l’attore di Just Add Magic | morto a 18 anni

(Di domenica 19 giugno 2022) Il piccolo schermo americano si tinge ancora di nero: dopo la violenta vicenda giudiziaria di Ryan Grantham, un altro giovanissimo attore è colpito da una tragedia. Si tratta di, di soli 18, arrivato al successo con la serieAdd, che gli era valsa già una candidatura agli Emmy, i premi Oscar della tv americana. Ancora non si conoscono le cause della morte.ritrovato: mistero sulle cause Era giovedì 16 giugno quando al numero di primo soccorso arriva una telefonata nella quale si chiedeva aiuto per un uomo che non riusciva a respirare. I soccorsi sono arrivati subito sul posto e hanno trovato, 18, già. Il ragazzo ...

Pubblicità

fanpage : ??È morto l’attore Tyler Sanders, aveva solo 18 anni - foggylady : RT @fanpage: ??È morto l’attore Tyler Sanders, aveva solo 18 anni - Parpiglia : RT @fanpage: ??È morto l’attore Tyler Sanders, aveva solo 18 anni - sofia_vasto : RT @fanpage: ??È morto l’attore Tyler Sanders, aveva solo 18 anni - SoniaSamoggia : RT @fanpage: ??È morto l’attore Tyler Sanders, aveva solo 18 anni -

Il piccolo schermo americano si tinge ancora di nero: dopo la violenta vicenda giudiziaria di Ryan Grantham , un altro giovanissimo attore è colpito da una tragedia. Si tratta di, di soli 18 anni, arrivato al successo con la serie Just Add Magic , che gli era valsa già una candidatura agli Emmy, i premi Oscar della tv americana. Ancora non si conoscono le cause ...La serie vedeva il personaggio diutilizzare il libro di cucina per risolvere un mistero riguardante la paternità della sorellastra Zoe e, infine, salvare il mondo. Per il suo ruolo di Leo, ...Famoso per le sue interpretazioni in diverse serie tv americane, si è spento giovedì a Los Angeles per cause al momento sconosciute — Via libera della famiglia all'autopsia ...Il suo ruolo nella serie spin-off «Just Add Magic: Mystery City» gli è valso la nomination per la migliore interpretazione principale in un programma per bambini ai Daytime Emmy Awards E’ morto improv ...