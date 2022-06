Tennis | Holger Rune | “Io mi comporto male? Federer da giovane faceva 40 volte peggio…”

(Di domenica 19 giugno 2022) Di pari passo con la propria scalata in classifica,, danese classe 2003 che si propone di diventare tra i maggiori giocatori del circuito ATP sulla terra rossa, sta anche facendo parlare per un certo numero di esternazioni anon comuni, per così dire. Già contro il norvegese Casper Ruud, al Roland Garros, si è reso protagonista di una serie di episodi non esattamente edificanti negli spogliatoi, con scambio di accuse sulla carta stampata.è tornato a parlare all’Ekstra Bladet, tabloid del Paese, e lo ha fatto con un paragone insolito, quello con Roger: “Sono molto appassionato per questo sport, e amostro troppo questa passione. Ho 19 anni, sono ancora. Lavoro ogni giorno per prendere il lato positivo del mio atteggiamento. ...

