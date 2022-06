Temptation Island | perché non andrà in onda | l’insinuazione del giornalista

(Di domenica 19 giugno 2022) In queste ultime ore viene a galladi un notoche lascia intendere quale sia il motivo della chiusura di: ecconon ci sarà. Desta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

edscheeks : RT @tudifrudi: Inutile fingere che non sia così, la mancanza di Temptation Island si sente. - accorgersi : RT @_VeronicaG: Estate rovinata dalla cancellazione di Temptation Island. - iosononicol : RT @tudifrudi: Inutile fingere che non sia così, la mancanza di Temptation Island si sente. - LaRonnie_ : RT @_VeronicaG: Estate rovinata dalla cancellazione di Temptation Island. - vivosoloperDemi : RT @_VeronicaG: Estate rovinata dalla cancellazione di Temptation Island. -

Assurdo come l'estate 2022 sarà la prima estate, dopo anni, senza. La notizia ha lasciato il pubblico senza fiato considerando la fidelizzazione sempre maggiore, anno dopo anno, i meme, i video ironici sui falò delle sei coppie partecipanti, ...Questo, seppur lontano dall'azienda che gli ha permesso di intrattenere milioni di telespettatori di Canale 5 al timone di2022 cancellato Filippo Bisciglia ...In queste ultime ore viene a galla l’insinuazione di un noto giornalista che lascia intendere quale sia il motivo della chiusura di Temptation Island: ecco perché non ci sarà. Desta ancora molta ...Da quanto riportato da un noto settimanale, Filippo Bisciglia sarebbe pronto a lasciare Mediaset. Volto noto di Temptation Island, il conduttrice sarebbe ...