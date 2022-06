Sollevamento pesi, Italiani Assoluti 2022: Magistris e Alemanno salgono in cattedra nella giornata finale (Di domenica 19 giugno 2022) Si sono appena conclusi alla Crowne Plaza di San Donato Milanese i Campionati Italiani Assoluti 2022 di Sollevamento pesi, rassegna che ha visto coinvolti i principali protagonisti del movimento nostrano. Nel secondo e ultimo giorno di competizioni la grande protagonista è stata Lucrezia Magistris, vincitrice per dispersione della categoria fino ai -59 kg. L’atleta, reduce dall’argento ai Campionati Europei di Tirana, ha preso il largo già nello strappo, alzando la misura di 90, confermando il buono stato di forma nello slancio con 106 per un totale di 196; al secondo posto si è quindi posizionata Viola Valoggia con 187 seguita da Martina Borrini, terza con 169. nella -55 kg femminile trionfo per Noemi Filippazzo, abile ad alzare complessivamente 183 kg, dieci misure ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Si sono appena conclusi alla Crowne Plaza di San Donato Milanese i Campionatidi, rassegna che ha visto coinvolti i principali protagonisti del movimento nostrano. Nel secondo e ultimo giorno di competizioni la grande protagonista è stata Lucrezia, vincitrice per dispersione della categoria fino ai -59 kg. L’atleta, reduce dall’argento ai Campionati Europei di Tirana, ha preso il largo già nello strappo, alzando la misura di 90, confermando il buono stato di forma nello slancio con 106 per un totale di 196; al secondo posto si è quindi posizionata Viola Valoggia con 187 seguita da Martina Borrini, terza con 169.-55 kg femminile trionfo per Noemi Filippazzo, abile ad alzare complessivamente 183 kg, dieci misure ...

