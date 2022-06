Rivola | L' abbassatore? Errore nostro | ma con queste regole è primitivo

(Di domenica 19 giugno 2022) Il quarto posto di Aleix Espargarò nel GP del Sachsenring lascia un po' di amaro in bocca in casa Aprilia, un risultato che fino a poco tempo fa sarebbe stato visto come un traguardo da festeggiare. A ...

Pubblicità

Motosprint.it

... come spiega lo stesso: "Maverick era partito finalmente bene ma poi ha avuto un problema con l'. Peccato perchè è stato bello vedere Aleix e Vinales vicini. L'è un'idea ...... ma è arrivata prima del previsto " confessa il numero uno del box Aprilia Massimo- . Ed è ... Ko tecnico per Andrea Dovizioso, costretto a rientrare ai box per problemi all'della ... MotoGP, Germania agrodolce per Vinales: l'abbassatore spegne il sogno podio come spiega lo stesso Rivola: "Maverick era partito finalmente bene ma poi ha avuto un problema con l'abbassatore. Peccato perchè è stato bello vedere Aleix e Vinales vicini. L'abbassatore è un ...Il ducatista non si capacita dell'uscita di scena al Sachsenring: "Cose del genere nella MotoGP non le avevo mai viste in vita mia. Succedono solo al ...