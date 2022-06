Moto2 | trionfa Augusto Fernandez al Sachsenring Celestino Vietti cade

Leggi su oasport

(Di domenica 19 giugno 2022) Mezzogiorno di fuoco al(Germania), sede del decimo round del Mondiale 2022 di. Caldo rovente sull’asfalto teutonico e per i centauri della media cilindrata non è stato facile gestire le gomme in relazione al loro degrado su una pista tortuosa come quella tedesca. Dominio dello spagnoloin una corsa molto dura anche per i 28 giri affrontati. L’alfiere del Red Bull KTM Ajo si è imposto davanti al connazionale Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), a 7.704, ed al britannico Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team), a 7.844, martellando su un ritmo inarrivabile sull’1:24. Grande confronto tra Acosta e Lowes, a contatto nel t-4 e per fortuna senza conseguenze nell’ultimo giro. Un GP poco spettacolare anche per le caratteristiche delle gomme, dal momento che la pressione della gomma posteriore non ...