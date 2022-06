Mondiali nuoto Budapest 2022, Martinenghi oro nei 100 rana (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Nicolò Martinenghi ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto di Budapest. Il 22enne azzurro si è laureato Campione del Mondo nei 100m rana con una vasca di ritorno super e chiudendo con il record italiano in 58.28. Medaglia d’argento all’olandese Arno Kamminga in 58.62, bronzo per l’americano Nic Fink in 58.65. Martinenghi si prende la corona lasciata vacante per infortunio dal baronetto britannico Adam Peaty spingendosi fin dove non era riuscito neanche Domenico Fioravanti, primo olimpionico del nuoto italiano (argento a Fukuoka 2001), preceduto sul podio iridato della specialità da Gianni Minervini (argento a Madrid 1986 e bronzo a Perth 1991) e seguito dall’ex capitano della nazionale Fabio Scozzoli (argento ... Leggi su funweek (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Nicolòha vinto la medaglia d’oro nei 100 metriaididi. Il 22enne azzurro si è laureato Campione del Mondo nei 100mcon una vasca di ritorno super e chiudendo con il record italiano in 58.28. Medaglia d’argento all’olandese Arno Kamminga in 58.62, bronzo per l’americano Nic Fink in 58.65.si prende la corona lasciata vacante per infortunio dal baronetto britannico Adam Peaty spingendosi fin dove non era riuscito neanche Domenico Fioravanti, primo olimpionico delitaliano (argento a Fukuoka 2001), preceduto sul podio iridato della specialità da Gianni Minervini (argento a Madrid 1986 e bronzo a Perth 1991) e seguito dall’ex capitano della nazionale Fabio Scozzoli (argento ...

