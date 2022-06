Milan, nuova richiesta del Basaksehir per riscattare Duarte (Di domenica 19 giugno 2022) Milan, prosegue la trattativa tra i rossoneri e il Basaksehir per il riscatto di Duarte. Il club turco ha una nuova richiesta Prosegue senza sosta la trattativa tra Milan e Basaksehir per Leo Duarte. Il centrale brasiliano, in prestito alla formazione turca, potrebbe essere riscattato in cambio del versamento di 5 milioni di euro. Tuttavia il Basaksehir ha chiesto uno sconto rispetto alla cifra pattuita a gennaio 2020 e c’è fiducia che si possa chiudere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022), prosegue la trattativa tra i rossoneri e ilper il riscatto di. Il club turco ha unaProsegue senza sosta la trattativa traper Leo. Il centrale brasiliano, in prestito alla formazione turca, potrebbe essere riscattato in cambio del versamento di 5 milioni di euro. Tuttavia ilha chiesto uno sconto rispetto alla cifra pattuita a gennaio 2020 e c’è fiducia che si possa chiudere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

