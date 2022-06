MERCATO MILAN E TOP NEWS – Sanches, tutta la verità. Offerto Marcelo (Di domenica 19 giugno 2022) Il MILAN continua a lavorare per portare a MILANello Renato Sanches sul quale c'è anche il PSG. Intanto Marcelo è stato Offerto ai rossoneri Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 giugno 2022) Ilcontinua a lavorare per portare aello Renatosul quale c'è anche il PSG. Intantoè statoai rossoneri

Pubblicità

AntoVitiello : Il Psg piomba su Renato #Sanches, il #Milan ha saputo dell'avanzata dei francesi. Un affare quasi chiuso che si com… - carlolaudisa : Lo scatto del #Psg per #Sanches lascia il #Milan in seconda battuta. E anche #Botman si allontana. Mercato rossoner… - cmdotcom : #Milan, mercato bloccato e il rinnovo di #Maldini: altro che Mulino Bianco... [@GianniVisnadi] - infoitsport : Milan, il rinnovo di Maldini in settimana: poi parte il mercato - cataldi_marco : RT @75_franz6: Il Milan, dopo aver vinto lo scudetto con una rosa giovane e competitiva, ha una proprietà formata da due fondi che muovono… -