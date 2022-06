Martinenghi oro nei 100 rana ai Mondiali di nuoto di Budapest

Pubblicità

Eurosport_IT : CAMPIONE DEL MONDOOOOOOOOOOOO! ???????? Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro nei 100 rana alla rassegna iridata… - LiaCapizzi : ??Martinenghi campione del Mondo 100 rana ???? L'ORO di Nicolò è la consacrazione di un ragazzo nato predestinato, po… - TgLa7 : #Nuoto:, #Mondiali: oro Martinenghi nei 100 rana - swami_seven : RT @Eurosport_IT: CAMPIONE DEL MONDOOOOOOOOOOOO! ???????? Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro nei 100 rana alla rassegna iridata di Bud… - quellanoiosa : non sto seguendo i mondiali ma martinenghi ha vinto l'oro e sono tanto tanto fiera di lui?? -

IN AGGIORNAMENTO...e si aggiudica i 100 metri davanti all'olandese Kamminga e all'americano Fink Tetenon ...nei 100 rana in 58''26 davanti all'olandese Kamminga e all'americano Fink. "Sono stati i 100 ...Lo ha detto Nicolò Martinenghi ai microfoni di Rai Sport dopo l’oro mondiale conquistato a Budapest nei 100 rana. “Ho imparato tanto in questi anni, sono contento di aver messo in pratica tutto quello ...ROMA, 19 GIU - L’azzurro Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest.