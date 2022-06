Lecce | uccide la moglie con una coltellata e scappa | ricercato

(Di domenica 19 giugno 2022) Come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, Donatella nell'ultima delle sue 'stories' su Instagram, pubblicata sabato attorno alle 20, aveva rinnovato il suo amore per l'uomo. I due infatti sono ...

TgLa7 : Altro #femminicidio: uccide la moglie 38enne con un coltello e scappa. Il marito ricercato in provincia di #Lecce - SecolodItalia1 : Lecce, uccide la moglie con una coltellata e fugge. Poco prima si postavano messaggi d’amore. Caccia all’uomo… - tfnews_t : #Lecce: uccide #compagna 38enne e scappa #news #cronaca #italia #puglia #italia #femminicidio #tfnews - infoitinterno : Lecce, uccide la moglie 38enne con una coltellata e scappa: caccia all'uomo nel Salento - zazoomblog : Lecce uccide la moglie a coltellate e fugge: «Ho fatto un casino». Donatella Miccoli aveva 38 anni - #Lecce… -

La vittima lavorava come commessa nel centro commerciale Ipercoop di Surbo (). Secondo alcune persone che conoscevano la coppia, Verdesca era 'molto geloso, a tratti morboso' nei confronti della ...Il femminicidio è avvenuto la scorsa notte Una donna di 38 anni è stata uccisa ieri sera dal marito a Novoli, in provincia di. L'autore del delitto avrebbe usato un coltello, ora è ricercato. Le indagini vengono condotte dai carabinieri.Con Donatella Miccoli il numero di femminicidi compiuti dall'inizio dell'anno supera quota 30. A Novoli, dove la donna 38enne viveva insieme al marito - Matteo Verdesca, ancora in ...Un uomo, Matteo Verdasca, ha ucciso la moglie di 38 anni, Donatella Miccoli con una coltellata questa notte. Il femminicidio si è verificato nell’abitazione della coppia, a Novoli in provincia di Lecc ...