Pubblicità

sportli26181512 : L'Atletico congela Morata, la Juve accelera per Kostic: la richiesta dell'Eintracht, il progetto di Allegri: Mentre… - cmdotcom : L'#Atletico congela #Morata, la #Juve accelera per #Kostic: la richiesta dell'#Eintracht, il progetto di #Allegri -

Calciomercato.com

Rassicurata non tanto dalle prestazioni (inevitabilmente altalenanti) ma dal recupero, a ... Pinto (su input dei Friedkin )le trattative per il rinnovo non solo con Nico ma con i ...Rassicurata non tanto dalle prestazioni (inevitabilmente altalenanti) ma dal recupero, a ... Pinto (su input dei Friedkin )le trattative per il rinnovo non solo con Nico ma con i ... L'Atletico congela Morata, la Juve accelera per Kostic: la richiesta dell'Eintracht, il progetto di Allegri L’Atletico Madrid punterà a far cassa per poi rinvestire il ricavato nuovamente sul mercato. La Juve attende e valuterà il da farsi: sono attese novità nelle prossime ore. La cessione di Zakaria, ...è stata rimbalzata dall'Atletico Madrid. Al momento, quindi, è molto complicato un ritorno di Morata alla Juventus, visto che le trattative con i Colchoneros sono congelate e non sembrano esserci ...