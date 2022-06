La giungla felice

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 19 giugno 2022) È diventata una specie di star del green d’appartamento. Un’escalation spinta dalla pandemia, un po’ come quella del prendersi un cane. Alice Delgrosso è l’amica geniale e pratica di chi vuole convivere con le piante tra le mura. Oggi il suo canale youtube ‘I giardini di Ellis’ ha 115.000 iscritti, con un video ogni venerdì, oltre al sito omonimo, dove espone e racconta la sua attività di Plant Trainer e Plant Design, ruoli che esporta anche in corsi ed eventi dal vivo. Un’attività iniziata in sordina qualche anno fa, con la produzione di terrari, giardini in miniatura dentro un qualsiasi recipiente in vetro. Come i velieri. O i paesaggi innevati natalizi. Nello stesso periodo si fa un tatuaggio sull’avambraccio, piccola scritta che recita: ‘The real plant lady’. “Lo feci prima dei Giardini di Ellis. Una specie di profezia”. Già sapeva. Già voleva. Mi accoglie in un ...