Instagram, il bug delle storie ripetute: come risolverlo (Di domenica 19 giugno 2022) Negli ultimi giorni agli utenti di Instagram è capitato più volte di dover rivedere le storie da capo. C'è una soluzione a questo problema Negli ultimi giorni numerosi utenti e influencer si sono lamentati, perché costretti a rivedere più volte le storie di Instagram prima di poter passare alle successive. Questo bug però è stato risolto da Meta e per poter tornare a vedere le storie come prima bisogna seguire alcuni semplici passaggi. Instagram risolve il bug delle storie ripetute (Fonte: Facebook)Tutto è iniziato lunedì 13 giugno, quando alcuni utenti hanno cominciato a notare che ogni volta che aprivano l'applicazione vedevano di nuovo le storie già viste, prima di poter guardare ...

trash_italiano : Io che fingo di essere sorpreso mentre guardo per la 47º volta la stessa Story grazie al bug di Instagram: - trash_italiano : INSTAGRAM HA RISOLTO IL BUG DELLE STORIE - blodievalentine : oddio instagram mi ha sistemato il bug delle storie che si rivedevano tutte dall’inizio - holadpl : ah finalmente non c’è più il bug di Instagram - scxrletvvitch : ormai instagram e whatsapp sono un continuo oscillare tra bug e down settimanali -