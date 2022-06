Guerra in Ucraina, Soltenberg (Nato): «Potrebbe durare anni» (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg la Guerra in Ucraina Potrebbe durare «per anni». Lo ha dichiarato nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild. Stoltenberg invita a sostenere l'Ucraina L'ipotesi è legata a doppio filo anche all'impegno dell'Alleanza Atlantica nel sostenere concretamente Kiev nel suo sforzo difensivo. Proprio su questo fronte l'esponente della Nato ha suggerito di «non indebolire il sostegno», seppur questo corrisponda a costi ingenti. «Non solo - ha chiarito - in termini di supporto militare, ma anche a causa della crescita dell'energia e dei generi alimentari». Guerra in Ucraina: il rischio di costi maggiori di quelli attuali con affermazione ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo il segretario generale dellaJens Stoltenberg lain«per». Lo ha dichiarato nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild. Stoltenberg invita a sostenere l'L'ipotesi è legata a doppio filo anche all'impegno dell'Alleanza Atlantica nel sostenere concretamente Kiev nel suo sforzo difensivo. Proprio su questo fronte l'esponente dellaha suggerito di «non indebolire il sostegno», seppur questo corrisponda a costi ingenti. «Non solo - ha chiarito - in termini di supporto militare, ma anche a causa della crescita dell'energia e dei generi alimentari».in: il rischio di costi maggiori di quelli attuali con affermazione ...

