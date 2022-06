Gas, Cingolani convoca le aziende: verso gli stoccaggi obbligatori e l’ipotesi razionamenti (Di domenica 19 giugno 2022) Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani incontrerà le aziende del gas martedì 21 giugno e mercoledì 11. Il taglio delle forniture arrivato da Mosca, motivato da un guasto tecnico al gasdotto Nord Stream 1 che porta il gas dalla Russia a buona parte dell’Europa, ha spinto l’Italia ad accelerare sulle soluzioni alla crisi. Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, già nei due incontri della prossima settimana si potrebbe passare allo stato d’allerta (non più early warning). Martedì ci sarà una riunione tecnica del Comitato di emergenza, dove oltre ai rappresentanti del Mite e dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), ci saranno anche quelli di Eni, Edison e delle aziende che gestiranno i rigassificatori (Snam, Olt e Adriatic Lng). Nel vertice di mercoledì saranno presenti ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) Il ministro della Transizione ecologica Robertoincontrerà ledel gas martedì 21 giugno e mercoledì 11. Il taglio delle forniture arrivato da Mosca, motivato da un guasto tecnico al gasdotto Nord Stream 1 che porta il gas dalla Russia a buona parte dell’Europa, ha spinto l’Italia ad accelerare sulle soluzioni alla crisi. Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, già nei due incontri della prossima settimana si potrebbe passare allo stato d’allerta (non più early warning). Martedì ci sarà una riunione tecnica del Comitato di emergenza, dove oltre ai rappresentanti del Mite e dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), ci saranno anche quelli di Eni, Edison e delleche gestiranno i rigassificatori (Snam, Olt e Adriatic Lng). Nel vertice di mercoledì saranno presenti ...

