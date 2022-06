Di Maio, oggi vertice M5S: si allontana ipotesi espulsione (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) - Dura risposta al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per rimarcare come le sue esternazioni sul presunto anti-atlantismo dei vertici del M5S e, in particolare, del leader Giuseppe Conte siano state "strumentali". Ma, almeno per adesso, nessun provvedimento di espulsione nei confronti del titolare della Farnesina, seppur caldeggiata da diversi esponenti 'contiani'. Questo, apprende l'Adnkronos, dovrebbe essere l'orientamento del Consiglio nazionale, che si svolgerà questa sera dopo le 21 da remoto e che vedrà riuniti i vertici del Movimento 5 Stelle a partire dal leader Giuseppe Conte per fare il punto della situazione dopo le ultime fibrillazioni interne. Il redde rationem tra l'ex premier e Di Maio è dunque rinviato, nonostante la tensione abbia raggiunto il livello di guardia dopo le notizie di stampa con i contenuti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) - Dura risposta al ministro degli Esteri Luigi Di, per rimarcare come le sue esternazioni sul presunto anti-atlantismo dei vertici del M5S e, in particolare, del leader Giuseppe Conte siano state "strumentali". Ma, almeno per adesso, nessun provvedimento dinei confronti del titolare della Farnesina, seppur caldeggiata da diversi esponenti 'contiani'. Questo, apprende l'Adnkronos, dovrebbe essere l'orientamento del Consiglio nazionale, che si svolgerà questa sera dopo le 21 da remoto e che vedrà riuniti i vertici del Movimento 5 Stelle a partire dal leader Giuseppe Conte per fare il punto della situazione dopo le ultime fibrillazioni interne. Il redde rationem tra l'ex premier e Diè dunque rinviato, nonostante la tensione abbia raggiunto il livello di guardia dopo le notizie di stampa con i contenuti ...

