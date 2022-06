Chelsea, Lukaku in testa alla classifica dei flop del Daily Mail (Di domenica 19 giugno 2022) Romelu Lukaku in testa alla classifica dei peggiori acquisti della storia del Chelsea, secondo il Daily Mail. Voglioso di riscattare la prima avventura (10 presenze tra il 2011 e il 2013), il centravanti belga non è riuscito a conquistare la fiducia di Tuchel. Lukaku va verso il ritorno all’Inter per sfidare Milan e Juventus. Proprio un ex bianconero occupa il secondo gradino del podio: Alvaro Morata. Kepa, Bakayoko e Drinkwater completano la top 5. classifica (Daily Mail) 5. Danny Drinkwater – £ 35 milioni di sterline 4. Tiemoué Bakayoko – £ 36 milioni di sterline 3. Kepa Arrizabalaga – 72 milioni di sterline; 2. Alvaro Morata – £ 60 milioni di sterline 1. Romelu Lukaku ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Romeluindei peggiori acquisti della storia del, secondo il. Voglioso di riscattare la prima avventura (10 presenze tra il 2011 e il 2013), il centravanti belga non è riuscito a conquistare la fiducia di Tuchel.va verso il ritorno all’Inter per sfidare Milan e Juventus. Proprio un ex bianconero occupa il secondo gradino del podio: Alvaro Morata. Kepa, Bakayoko e Drinkwater completano la top 5.) 5. Danny Drinkwater – £ 35 milioni di sterline 4. Tiemoué Bakayoko – £ 36 milioni di sterline 3. Kepa Arrizabalaga – 72 milioni di sterline; 2. Alvaro Morata – £ 60 milioni di sterline 1. Romelu...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, stanotte la videoconferenza per #Lukaku con il proprietario del @ChelseaFC - SkySport : Trattativa Inter-Chelsea per Lukaku: chiusura vicina #SkySport #SkyCalciomercato #Lukaku #Inter - GoalItalia : L'Inter vuole accorciare i tempi per Lukaku: domani incontro con il Chelsea ???? ?? ?? - sportface2016 : #Chelsea, #Lukaku in testa alla classifica dei flop, secondo il Daily Mail - bettercall_pier : @_nzoAlo_ @Angus_tweet @MarcoBarzaghi @fcin1908it Ma lo so che hakimi è impossibile?? è diversa dalla situazione Luk… -