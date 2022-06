Calciomercato Monza: pressing su Cragno, in agenda l’incontro (Di domenica 19 giugno 2022) . I brianzoli insistono per il portiere Alessio Cragno dopo 8 anni a Cagliari si appresta a cambiare squadra: su di lui è forte l’interesse del Torino e del Monza. Il club di Berlusconi sembrava ormai tagliato fuori dalla corsa al portiere di Fiesole ma, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, i brianzoli avrebbero in programma per la prossima settimana un incontro con l’enturage del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) . I brianzoli insistono per il portiere Alessiodopo 8 anni a Cagliari si appresta a cambiare squadra: su di lui è forte l’interesse del Torino e del. Il club di Berlusconi sembrava ormai tagliato fuori dalla corsa al portiere di Fiesole ma, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, i brianzoli avrebbero in programma per la prossima settimana un incontro con l’enturage del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

