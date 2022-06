Bambini con disabilità rifiutati ai centri estivi. La battaglia di Ledha e i numeri utili per le famiglie (Di domenica 19 giugno 2022) Anche questa estate, Ledha o la Lega per i diritti delle persone con disabilità si mobilita per garantire il Diritto al centro estivo e il Dovere della sua accessibilità. Nel mese di giugno, il centro antidiscriminazione Franco Bomprezzi ha infatti ricevuto il 20% di segnalazioni in più da parte di famiglie che si sono viste rifiutare l’iscrizione al centro estivo per i propri figli. Tra le denunce raccolte, anche la prassi – diffusissima – di chiedere ai genitori un contributo aggiuntivo rispetto alla retta per poter usufruire di un assistente durante lo svolgimento del centro. “Chi vieta, oppure limita, la partecipazione dei Bambini disabili al centro estivo non ha la consapevolezza di quanto male faccia sentirsi dire no, per te non c’è posto”, dice il direttore di Ledha Giovanni Merlo. Oltretutto, ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 19 giugno 2022) Anche questa estate,o la Lega per i diritti delle persone consi mobilita per garantire il Diritto al centro estivo e il Dovere della sua accessibilità. Nel mese di giugno, il centro antidiscriminazione Franco Bomprezzi ha infatti ricevuto il 20% di segnalazioni in più da parte diche si sono viste rifiutare l’iscrizione al centro estivo per i propri figli. Tra le denunce raccolte, anche la prassi – diffusissima – di chiedere ai genitori un contributo aggiuntivo rispetto alla retta per poter usufruire di un assistente durante lo svolgimento del centro. “Chi vieta, oppure limita, la partecipazione deidisabili al centro estivo non ha la consapevolezza di quanto male faccia sentirsi dire no, per te non c’è posto”, dice il direttore diGiovanni Merlo. Oltretutto, ...

Pubblicità

ElioFerrari3 : RT @Luigiantonio80: @LaVeritaWeb @franborgonovo Vaccinare bambini sotto i cinque anni??? Con tutte le informazioni su questi farmaci sperim… - ChiaraValerioti : RT @assurdistan: ? Hai rotto le palle con le cazzate su Bibbiano ? I russi portano via dall'Ucraina 300000 bambini, no problem Grande spes… - maumalet : @lageloni 'Rubano i bambini con l'elettroshock' questo è Di Maio. Un altro fanfarone stile Salvini. - lu_occhiridono : RT @Silvs__: Sarò di parte e quel che volete, ma ci vuole davvero una grande empatia per fare quello che sta facendo lui con i bambini e le… - ERivetta : RT @assurdistan: ? Hai rotto le palle con le cazzate su Bibbiano ? I russi portano via dall'Ucraina 300000 bambini, no problem Grande spes… -