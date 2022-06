Atp Queen’s 2022, Berrettini non si ferma più: battuto Krajinovic in finale e settimo titolo (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Berrettini, ancora e sempre lui. L’azzurro ha sconfitto Filip Krajinovic in finale all’Atp 500 del Queen’s 2022 e vinto nuovamente il torneo dopo il trionfo dell’annata precedente. L’italiano classe ’96 si è imposto sul serbo attraverso il punteggio di 7-5, 6-4, alzando nuovamente al cielo il prestigioso trofeo che caratterizza l’evento inglese. Prima Stoccarda, poi Londra, entrambi territori di conquista: un biglietto da visita niente male in vista di Wimbledon, anche considerando la finale del 2021 e la volontà di mostrare il suo talento dopo i vari infortuni recenti. Partita sostanzialmente senza storia, all’ultimo atto del Queen’s, a discapito di un Krajinovic autorevole per l’intera settimana; costretto però ad arrendersi allo strapotere ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo, ancora e sempre lui. L’azzurro ha sconfitto Filipinall’Atp 500 dele vinto nuovamente il torneo dopo il trionfo dell’annata precedente. L’italiano classe ’96 si è imposto sul serbo attraverso il punteggio di 7-5, 6-4, alzando nuovamente al cielo il prestigioso trofeo che caratterizza l’evento inglese. Prima Stoccarda, poi Londra, entrambi territori di conquista: un biglietto da visita niente male in vista di Wimbledon, anche considerando ladel 2021 e la volontà di mostrare il suo talento dopo i vari infortuni recenti. Partita sostanzialmente senza storia, all’ultimo atto del, a discapito di unautorevole per l’intera settimana; costretto però ad arrendersi allo strapotere ...

