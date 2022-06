Atp Queen’s 2022 | Berrettini commosso | “Emozione indescrivibile”

Leggi su sportface

(Di domenica 19 giugno 2022) “Ad essere onesti non so bene cosa dire, sono troppe le emozioni in questo momento. Tornare dopo un’operazione e tre mesi di stop, vincere due titoli in due settimane, riuscire difendere uno dei titoli più prestigiosi. È un qualcosa di. E il merito è tutto del mio team e della mia famiglia che mi sono stati vicini nel corso di questi mesi. Non riesco a crederci.” È un Matteoal settimo cielo e visibilmente emozionato quello che si presenta ai microfoni per la cerimonia di premiazione dopo la vittoria nell’Atp 500 del. L’azzurro ammette anche come non sia stato affatto facile durante le prime partite di questa striscia che ora è arrivata a 9 vittorie di fila: “Il mio team può confermarlo, sono arrivato a Stoccarda che non mi sentivo granchè bene, avevo sensazioni diverse rispetto al solito. Ma è pur ...