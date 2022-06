Ai Mondiali di nuoto storico oro dell’azzurro Martinenghi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 giugno 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Nicolòscrive la storia: è il primo italiano a conquistare un titolo iridato nella rana. Il 22enne lombardo apre la serata della seconda giornata deidi Budapest 2022 ditrionfando nei 100 metri rana con il tempo di 58?26, nuovo record italiano. Una finale che non ha visto al via il dominatore degli ultimi anni, il britannico Adam Peaty (out per infortunio), ma ugualmente spettacolare conche vince la lotta a tre contro l’olandese Arno Kamminga (argento, 58?62) e lo statunitense Nic Fink (bronzo, 58?65). “E’ un’emozione allucinante perchè sono riuscito a mettere la mano davanti in un mondiale alla mia prima finale: è la prima medaglia iridata in vasca lunga – sottolinea il varesino ai microfoni Rai -. Sapevo che tutti e tre eravamo lì allo stesso ...