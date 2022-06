Vanessa Incontrada, perchè si continua a parlare di lei: da Lulù Selassié a Selvaggia Lucarelli, le posizioni (Di sabato 18 giugno 2022) La conduttrice ed attrice Vanessa Incontrada continua ad essere al centro dell’attenzione ed il motivo è legato ancora una volta alle foto da body shaming pubblicate sul settimanale Nuovo che tanto hanno fatto discutere. Vanessa Incontrada, si continua a parlare ancora di lei Su quelle foto con protagonista Vanessa Incontrada al mare e sulla opportunità... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 18 giugno 2022) La conduttrice ed attricead essere al centro dell’attenzione ed il motivo è legato ancora una volta alle foto da body shaming pubblicate sul settimanale Nuovo che tanto hanno fatto discutere., siancora di lei Su quelle foto con protagonistaal mare e sulla opportunità... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

fanpage : #vanessaincontrada salita sul palco di Piazza del Plebiscito è stata accolta da #Gigidalessio con un piatto di mo… - IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - NapoletanoFier1 : RT @Cinguetterai: Piazza del Plebiscito urla in coro “sei bellissima” a Vanessa Incontrada. E i napoletani di bellezza se ne intendono. #G… - repubblica : 'Sei bellissima', il pubblico di Napoli canta in coro a Vanessa Incontrada contro il body shaming - amati_89 : RT @tempoweb: #GigiD'Alessio incanta #Napoli e fa il pieno in tv. Poi sul palco arriva #VanessaIncontrada e... #18giugno #gigiunocomete #il… -