Ultime Notizie – Neonata morta dopo parto in casa. L’ipotesi: deceduta per fame (Di sabato 18 giugno 2022) Una Neonata di cinque giorni è morta in casa, dove era stata partorita. Sulla vicenda avvenuta in Sardegna c’è molto riserbo, ma L’ipotesi che si sta facendo avanti in questo momento è che sarebbe morta di inedia: dopo il parto non sarebbe stata nutrita in modo adeguato. Il decesso della bambina, il cui corpicino sarà esaminato dal medico legale, è avvenuto a Burgos, un paese in provincia di Sassari. Tra le poche informazioni che filtrano c’è che la madre sarebbe una ragazza di appena 18 anni e che avrebbe partorito in casa. Non si sa ancora a quando risalga con precisione la morte della bimba e chi abbia assistito la madre al momento del parto. I carabinieri stanno ascoltando familiari e conoscenti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Unadi cinque giorni èin, dove era statarita. Sulla vicenda avvenuta in Sardegna c’è molto riserbo, mache si sta facendo avanti in questo momento è che sarebbedi inedia:ilnon sarebbe stata nutrita in modo adeguato. Il decesso della bambina, il cui corpicino sarà esaminato dal medico legale, è avvenuto a Burgos, un paese in provincia di Sassari. Tra le poche informazioni che filtrano c’è che la madre sarebbe una ragazza di appena 18 anni e che avrebberito in. Non si sa ancora a quando risalga con precisione la morte della bimba e chi abbia assistito la madre al momento del. I carabinieri stanno ascoltando familiari e conoscenti ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - TuttoSuMilano : Bollate: Cinema all'aperto (in cuffia). Si parte il 29 giugno - - disinformate_it : RT @sole24ore: ?? 'Ho pensato fosse interessante comprendere quel che i russi pensano del conflitto. Nelle prossime ore andrò in #Russia'. Q… - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Manè-Bayern Monaco, Roma, Hellas Verona e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere… - luk_sia : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, ultime notizie: in #Italia 36.573 nuovi #casi e 64 #morti -