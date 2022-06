Siccità, sul lago Maggiore spiagge come in Romagna. Autobotti in azione, stop all’acqua per piscine e orti. “Scorte finite, i cittadini ci aiutino” (Di sabato 18 giugno 2022) “In quasi settant’anni di vita non avrei mai pensato di sentire parlare di razionamento dell’acqua da queste parti. Quando vedevamo situazioni del genere al sud rimanevamo basiti ma adesso le stiamo vivendo qui. Il problema è che quest’inverno non ha mai nevicato e non ci sono riserve idriche”. Tiziano è uno degli storici ristoratori di Feriolo, una frazione del comune di Baveno, sulla sponda piemontese del lago Maggiore. La spiaggia dove oggi prendono il sole i turisti tedeschi e svizzeri l’anno scorso quasi non si vedeva. Il lago Maggiore non è mai stato così basso a giugno negli ultimi 80 anni, si legge nei bollettini delle Arpa regionali. E il Consorzio Acqua Novara Vco ha inserito sei comuni della provincia in zona rossa per emergenza idrica. Che cosa significa? “L’utilizzo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) “In quasi settant’anni di vita non avrei mai pensato di sentire parlare di razionamento dell’acqua da queste parti. Quando vedevamo situazioni del genere al sud rimanevamo basiti ma adesso le stiamo vivendo qui. Il problema è che quest’inverno non ha mai nevicato e non ci sono riserve idriche”. Tiziano è uno degli storici ristoratori di Feriolo, una frdel comune di Baveno, sulla sponda piemontese del. La spiaggia dove oggi prendono il sole i turisti tedeschi e svizzeri l’anno scorso quasi non si vedeva. Ilnon è mai stato così basso a giugno negli ultimi 80 anni, si legge nei bollettini delle Arpa regionali. E il Consorzio Acqua Novara Vco ha inserito sei comuni della provincia in zona rossa per emergenza idrica. Che cosa significa? “L’utilizzo di ...

