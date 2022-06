Sampdoria, Osti potrebbe salutare: incontro con Pecini (Di sabato 18 giugno 2022) La Sampdoria potrebbe perdere Osti, ieri il pranzo con Pecini dello Spezia per convincerlo a una nuova avventura La Sampdoria potrebbe perdere Carlo Osti dall’organigramma societario. Il responsabile di tutte le aree tecniche blucerchiate è corteggiato dallo Spezia e proprio ieri avrebbe avuto un incontro con Pecini. Futuro in bilico dunque per Osti che potrebbe cambiare aria e provare una nuova avventura in Liguria. Si attende soltanto l’ok di Platek per chiudere, visto che ci sarebbe già l’accordo. Lo scrive La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Laperdere, ieri il pranzo condello Spezia per convincerlo a una nuova avventura Laperdere Carlodall’organigramma societario. Il responsabile di tutte le aree tecniche blucerchiate è corteggiato dallo Spezia e proprio ieri avrebbe avuto uncon. Futuro in bilico dunque perchecambiare aria e provare una nuova avventura in Liguria. Si attende soltanto l’ok di Platek per chiudere, visto che ci sarebbe già l’accordo. Lo scrive La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

