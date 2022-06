Roma, appartamento va improvvisamente a fuoco: anziana salvata appena in tempo (Di sabato 18 giugno 2022) Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a Roma, in zona Casal de’ Pazzi. Un appartamento posto al quarto piano è andato fuoco in Via Giovanni Palombini, al civico 12. Le fiamme si sono sviluppate verso le ore 15:00 e hanno sorpreso una donna anziana, rimasta intrappolata all’interno. Sul posto, allertati dai vicini che hanno sentito l’odore di bruciato e le urla della donna, sono arrivati i vigili del fuoco con due Squadre, un’autobotte e un’autoscala, e gli agenti della polizia di stato. anziana in salvo, poliziotti in ospedale L’anziana è stata tratta in salvo e consegnata ai sanitari del 118. Due poliziotti, invece, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo aver respirato il fumo: ancora non si conosce la prognosi, in quanto sono ancora in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 giugno 2022) Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a, in zona Casal de’ Pazzi. Unposto al quarto piano è andatoin Via Giovanni Palombini, al civico 12. Le fiamme si sono sviluppate verso le ore 15:00 e hanno sorpreso una donna, rimasta intrappolata all’interno. Sul posto, allertati dai vicini che hanno sentito l’odore di bruciato e le urla della donna, sono arrivati i vigili delcon due Squadre, un’autobotte e un’autoscala, e gli agenti della polizia di stato.in salvo, poliziotti in ospedale L’è stata tratta in salvo e consegnata ai sanitari del 118. Due poliziotti, invece, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo aver respirato il fumo: ancora non si conosce la prognosi, in quanto sono ancora in ...

