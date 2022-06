Prete cattolico arrestato a 92 anni: abusò di una bambina 50 anni fa (Di sabato 18 giugno 2022) Un anziano Prete cattolico è stato arrestato in Canada con l'accusa di aver aggredito sessualmente oltre 50 anni fa un allievo di una scuola per bambini nativi, la Fort Alexander residential school a ... Leggi su leggo (Di sabato 18 giugno 2022) Un anzianoè statoin Canada con l'accusa di aver aggredito sessualmente oltre 50fa un allievo di una scuola per bambini nativi, la Fort Alexander residential school a ...

Pubblicità

leggoit : Prete cattolico arrestato a 92 anni: abusò di una bambina 50 anni fa - CiaoKarol : Il Santo di oggi, 18 Giugno. San Gregorio Giovanni Barbarigo: il prete che aiutò Roma nella peste. Preghiera per in… - PBalabam : Mo pure l'ansia da prestazione devono avere questi giovani. Comunque, da cattolico, formero' correttamente i miei… - LaMerlettaia : @viaggioinincogn Però, il sacramento viene dalla Chiesa, depositaria della verità di fede, non dal singolo sacerdot… - DumboDruey : @VintageTSIT @CucchiRiccardo Occhio. Che i preti non sono casti. Non si possono sposare. Quindi siccome il cattolic… -